صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ہاکی کے سینئر ممکنہ کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ہاکی کے سینئر ممکنہ کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا اعلان

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن میر طارق حسین بگٹی کی منظوری کے بعد پی ایچ ایف سیکرٹری جنرل اولمپیئن رانا مجاہد علی خاں نے قومی سینئر ممکنہ کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔

 یہ کیمپ تین میچوں پر مشتمل سیریز کیلئے قومی ٹیم کی تیاری کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے ، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی،سیریز کی فاتح ٹیم مینز ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کیلئے کوالیفائی کرے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ذہنی دباؤ ،کم کارڈیشیئن میں دماغی اینیورزم کی تشخیص

شگفتہ اعجاز کے وزن میں کمی نے نئی بحث چھیڑ دی

امر خان کا دیوالی لک ،سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

لڑکیاں اکیلے شادی کا فیصلہ نہ کریں، آمنہ شیخ کا مشورہ

زندگی دکھی انسانیت کیلئے وقف کر دی ہے :رابی پیرزادہ

حق مہر پر اختلاف سے نکاح میں تاخیر ہوئی:ہارون شاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak