قومی ہاکی کے سینئر ممکنہ کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا اعلان
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن میر طارق حسین بگٹی کی منظوری کے بعد پی ایچ ایف سیکرٹری جنرل اولمپیئن رانا مجاہد علی خاں نے قومی سینئر ممکنہ کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔
یہ کیمپ تین میچوں پر مشتمل سیریز کیلئے قومی ٹیم کی تیاری کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے ، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی،سیریز کی فاتح ٹیم مینز ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کیلئے کوالیفائی کرے گی۔