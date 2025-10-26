صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ

دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ تعلقات باہمی احترام اور دوستی کی علامت : شہباز شریف

اسلام آباد ( سپورٹس رپورٹر ) وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی افریقہ کی مہمان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔اس موقع پر وزیراعظم نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کی۔وزیراعظم نے جنوبی افریقی ٹیم کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان مختلف سطحوں پر شاندار تعلقات موجود ہیں، جن میں کرکٹ بھی ایک اہم رشتہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ جاری کرکٹ سیریز دونوں ممالک کے کھیلوں کے گہرے تعلقات اور باہمی احترام کی بہترین مثال ہے۔

وزیراعظم نے جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہجنوبی افریقہ نے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی پیدا کیے ہیں، جب کہ پاکستان کے کرکٹرز نے بھی اپنے عمدہ کھیل سے دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے ۔"انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی اور کھیل کے میدان میں مثبت جذبہ اور اسپورٹس مین اسپرٹ کو فروغ دے گی۔آخر میں وزیراعظم نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

 

