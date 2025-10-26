ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح
لاہور(سپورٹس ڈیسک )وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح کردیا۔
افتتاح کے بعد محسن نقوی، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے پیڈل ٹینس کھیلی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کی معیاری سہولت میسر آئے گی۔ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے ۔ ڈپلومیٹک کمیونٹی کا اسلام آباد میں قیام خوشگوار اور محفوظ بنانا حکومت کا مقصد ہے ، ہم اسلام آباد کو عالمی معیار کا دارالحکومت بنائیں گے ، کھیل اور ثقافت لوگوں کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔