تیسرا ون ڈے :بھارت نے آسٹریلیا کو9 وکٹوں سے شکست دیدی
سڈنی (سپورٹس ڈیسک )بھارت نے آسٹریلیا کو تیسرے ون ڈے میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔آسٹریلیا کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 236 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ، آسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش 41، ٹریوس ہیڈ 29، میتھیو شارٹ 30 اور رینشا 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
ہرشیت رانا نے 4 کھلاڑیوں کو 39 رنز کے عوض آؤٹ کیا، ان کے پہلے آٹھ ون ڈے میچز میں وکٹوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے جو ایشون کے برابر ہے ۔محمد سراج، پردیش کرشنا، کلدیپ یادیو اور اکشر پٹیل نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ واشنگٹن سندر نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ایک موقع پر آسٹریلیا کے تین کھلاڑی 183 رنز پر آؤٹ تھے لیکن بھارتی بالرز نے اگلے سات کھلاڑیوں کو صرف 53 رنز کے اضافے کے بعد پویلین بھیج دیا، اس طرح بھارت کو جیتنے کے لئے 237 رنز کا آسان ہدف ملا۔بھارت کی جانب سے شبھمن گل 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ، روہت شرما نے تین چھکوں اور 13 چوکوں کی مدد سے 121 رنز کی ناقابلِ شکست رنزکھیلی جبکہ ویرات کوہلی نے 74 رنز بنا کر فتح کو یقینی بنایا ، روہت شرما کو ان کی شاندار سنچری پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔