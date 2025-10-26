صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست

اندور (سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے اپنے آخری گروپ میچ میں جنوبی افریقہ کو 7وکٹوں سے شکست دے دی۔

کینگروز نے 98رنز کا ہدف 3وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، آسٹریلیا نے 16.5 اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔آسٹریلیا کی جانب سے بیتھ مونی 42اور جارجیا38رنز بنا کر نمایاں رہیں۔قبل ازیں جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 97رنز پر ڈھیر ہو گئی،آسٹریلیا کی جانب سے الانا کنگ نے 18رنز دے کر 7وکٹیں حاصل کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak