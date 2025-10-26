ویمنز ورلڈ کپ:گروپ کے آخری میچ میں آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کو شکست
اندور (سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے اپنے آخری گروپ میچ میں جنوبی افریقہ کو 7وکٹوں سے شکست دے دی۔
کینگروز نے 98رنز کا ہدف 3وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، آسٹریلیا نے 16.5 اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔آسٹریلیا کی جانب سے بیتھ مونی 42اور جارجیا38رنز بنا کر نمایاں رہیں۔قبل ازیں جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 97رنز پر ڈھیر ہو گئی،آسٹریلیا کی جانب سے الانا کنگ نے 18رنز دے کر 7وکٹیں حاصل کیں۔