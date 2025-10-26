شاہد آفریدی کی شان مسعود کی تعیناتی پر پی سی بی کی تعریف
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ شان مسعود کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کا انٹرنیشنل ڈائریکٹر مقرر کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے۔۔۔
جبکہ ان کی رائے میں سرفراز احمد ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے لکھا کہ شان مسعود کو پی سی بی کا انٹرنیشنل ڈائریکٹر مقرر ہونے پر مبارکباد، یہ ایک بہترین انتخاب ہے ۔انہوں نے پی سی بی کو مشورہ دیا کہ میری رائے میں سرفراز احمد ملکی کرکٹ کی قیادت کے لیے بہترین انتخاب ہوں گے ۔ صرف کھلاڑی ہی اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے مسائل اور ضروریات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔