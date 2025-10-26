بھارت:آسٹریلوی خواتین کرکٹرز سے چھیڑ چھاڑ، ملزم گرفتار
مدھیہ پردیش میں موٹر سائیکل سوار نے 2کرکٹرزکو ڈنڈا مارا اورچھیڑ چھاڑ کی
اندور(سپورٹس ڈیسک )بھارت میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے میچ سے قبل آسٹریلوی خواتین کرکٹرز سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی ٹیم کی 2 کرکٹرز کو مدھیہ پردیش میں ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے مبینہ طور پر ڈنڈا مارا اور ان میں سے ایک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا تھا جب آسٹریلوی ٹیم کی کھلاڑی اپنے ہوٹل سے باہر نکل کر قریبی کیفے کی طرف جا رہی تھیں،اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹرسائیکل پر سوار ایک شخص نے ان کا پیچھا کیا اور نامناسب طریقے سے چھو کر فرار ہو گیا تھا جسے گرفتارکرلیاگیاہے ، ملزم کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہیں اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔