کیلیگن تھرو بال چیمپئن شپ 5 نومبر سے کراچی میں شروع ہو گی
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ) پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سندھ تھرو بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے 14 ویں کیلیگن تھرو بال چیمپئن شپ 5 نومبر سے پی ایس بی کوچنگ سنٹر کراچی میں شروع ہو گی۔
پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل مقبول آرائیں نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں ابھی سے شروع کردی گئی ہیں ،چیمپئن شپ میں ملک بھر سے سکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے بوائز اور گرلز کی ٹیمیں حصہ لیں گی ۔ چیمپئن شپ میں شرکت کی خواہش رکھنے والے تعلیمی اداروں کے عہدیدار اپنی، اپنی ٹیموں کی رجسٹریشن 31 اکتوبر تک واٹس ایپ نمبر 03213077577 پر کرا سکتے ہیں ۔