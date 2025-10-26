صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیلیگن تھرو بال چیمپئن شپ 5 نومبر سے کراچی میں شروع ہو گی

  • کھیلوں کی دنیا
کیلیگن تھرو بال چیمپئن شپ 5 نومبر سے کراچی میں شروع ہو گی

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ) پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سندھ تھرو بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے 14 ویں کیلیگن تھرو بال چیمپئن شپ 5 نومبر سے پی ایس بی کوچنگ سنٹر کراچی میں شروع ہو گی۔

پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل مقبول آرائیں نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں ابھی سے شروع کردی گئی ہیں ،چیمپئن شپ میں ملک بھر سے سکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے بوائز اور گرلز کی ٹیمیں حصہ لیں گی ۔ چیمپئن شپ میں شرکت کی خواہش رکھنے والے تعلیمی اداروں کے عہدیدار اپنی، اپنی ٹیموں کی رجسٹریشن 31 اکتوبر تک واٹس ایپ نمبر 03213077577 پر کرا سکتے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیصل قریشی آج اور ریما خان کل سالگرہ منائیں گے

فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی اعزازات واپس کرنے کی دھمکی

گلوکارہ ثمرہ خان آج کراچی میں آوازکاجادوجگائیں گی

خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی

کوئی فیلو پلاسٹی نامی سرجری نہیں کروائی :جھانوی کپور

بھارتی اداکار ستیش شاہ 74 برس کی عمر میں چلے بسے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak