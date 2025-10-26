صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونیئر ٹینس چیمپئن شپ میں بوائز ٹائٹل پاکستان کے نام

میخائیل علی بیگ نے لتھوانیا کے کرسٹی جونز کو 6-4، 6-4سے شکست دی گرلز فائنل میں ترکیہ کی ایکرین لال یاویز نے کوریا کی یوآن لی کو پچھاڑدیا

اسلام آباد ( سپورٹس رپورٹر)آئی ٹی ایف جے 30 انٹرنیشنل جونیئر ٹینس چیمپئن شپ میں بوائز کا ٹائٹل پاکستان کے میخائل علی بیگ نے جبکہ گرلز کا ٹائٹل ترکی کی ایکرین لال یاویز نے اپنے نام کر لیا ۔پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلے جانیوالے انٹرنیشنل ایونٹ کے گرلز فائنل میں ایکرین لال یاویز نے کوریا کی یوآن لی کو 7-5، 7-6(2) سے شکست دی۔ جونیئربوائز فائنل میں میخائیل علی بیگ نے لتھوانیا کے کرسٹی جونز کو 6-4، 6-4سے شکست دی۔فائنل کے مہمان خصوصی پاکستان سویٹ ہومز کے سرپرست زمرد خان اور پاکستان ٹینس فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ سلیم سیف اللہ خان تھے جنہوں نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔مذکورہ چیمپئن شپ میں 11ممالک کے 65 جونئیر کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔

 

