قائداعظم ٹرافی :اذان ، رمیز ، سیف بنگش ،حسن رضا کی سنچریاں
بہاولپور کی ٹیم ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 501 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ کے دوسرے دن اذان اویس ، رمیز عزیز ، سیف اللہ بنگش اور حسن رضا نے سنچریاں سکور کیں۔ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں بہاولپور کی ٹیم ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 501 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ سیف اللہ بنگش نے 18 چوکوں کی مدد سے 119 رنز کی اننگز کھیلی۔ کاشف علی نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ملتان نے پہلی اننگز میں ایک وکٹ پر 111رنز بنائے تھے ۔وقارحسین نے 49 رنز سکور کیے ۔ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم میں کراچی بلوز لاہور وائٹس کے خلاف پہلی اننگز میں 424 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ رمیز عزیز نے 102 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبید شاہ اور حسیب الرحمن نے چار چار وکٹیں حاصل کیں۔لاہور وائٹس نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں پر215 رنز بنائے تھے ۔عمرصدیق 86 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ علی زریاب آصف 76 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ عمران خان سٹیڈیم پشاورمیں پشاور نے ایبٹ آباد کے خلاف پہلی اننگز448 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔
اسرار اللہ 117 اور معاذ صداقت 114 رنز بناکر نمایاں رہے ۔ عاقب خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ایبٹ آباد نے پہلی اننگز میں 6وکٹوں پر 159 رنز بنائے تھے ۔ نیاز خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آْباد میں فیصل آباد کی ٹیم فاٹا کے خلاف پہلی اننگز میں 462 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔حسن رضا نے 25 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 174 رنز سکور کئے ، ارشد اللہ اور عاکف جاوید نے چار چار وکٹیں حاصل کیں۔فاٹا نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں پر 10 رنز بنائے تھے ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں سیالکوٹ کی ٹیم اسلام آْباد کے خلاف 407 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔اذان اویس نے 17 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 134 رنز بنائے ۔ حماد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔اسلام آباد کی ٹیم جواب میں پہلی اننگز میں 186 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ اطہر محمود نے 43 رنز دے کر5 وکٹیں حاصل کیں۔سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 50 رنز بنائے تھے ۔