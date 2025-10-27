صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

بابراعظم تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے ،پرامید ہوں کہ وہ شاندار واپسی کریں گے ، محمدحارث کو کافی مواقع دئیے ، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا عثمان خان سپنرز کیخلاف اچھا کھیلتے ہیں،ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز، ٹرائی سیریز سے ورلڈکپ سے متعلق آپشنز ملیں گے ،قومی ہیڈ کوچ

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹی 20 سیریز میں بابر اعظم کے بیٹنگ نمبر سے متعلق بتادیا۔وائٹ بال ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے کہا ہے کہ بابراعظم کو ٹی ٹونٹی سکواڈ میں شامل کیاہے ،بابر تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے ،پرامید ہوں کہ بابراعظم شاندار واپسی کریں گے ،ورلڈکپ کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کریں گے ۔پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مائیک ہیسن نے کہا کہ محمدحارث کو کافی مواقع دئیے ، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا،محمدحارث نوجوان ہیں، ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے ،عثمان خان سپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرتے ہیں۔

عثمان خان کو ٹی ٹونٹی سیریز میں موقع دیاگیاہے ،ایشیائکپ فائنل میں شکست پر مایوسی ہوئی،ایشیائکپ کا فائنل کافی بڑا دن تھا،ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے ،جو سکواڈ کا حصہ نہیں انہیں ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے ،سفیان مقیم کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجاہے ،عثمان طارق ایک باصلاحیت سپن ٹیلنٹ ہے ،ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز، ٹرائی سیریز کے ذریعے ورلڈکپ سے متعلق آپشنز ملیں گے ،فخرزمان ایک روزہ فارمیٹ کاحصہ ہیں،فخرزمان کو فرسٹ کلاس میں کام کرنا پڑے گا،فخرزمان سے میں نے بات بھی کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ جلد حل کروا دوں گا:ٹرمپ

ظہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کے قریب

ملائشیا :ٹرمپ کا روایتی رقص سے استقبال، امریکی صدر خود بھی جھوم اٹھے

بھارتی جنگی جنون، پاکستانی سرحد کے قریب فوجی مشقوں کا نوٹم جاری

غزہ :اسرائیلی حملے ،3شہید ،کئی زخمی ،جنگ بندی کو خطرہ

روس کے نئے لانگ رینج جوہری میزائل کی کامیاب آزمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak