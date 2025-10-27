ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن
بابراعظم تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے ،پرامید ہوں کہ وہ شاندار واپسی کریں گے ، محمدحارث کو کافی مواقع دئیے ، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا عثمان خان سپنرز کیخلاف اچھا کھیلتے ہیں،ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز، ٹرائی سیریز سے ورلڈکپ سے متعلق آپشنز ملیں گے ،قومی ہیڈ کوچ
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹی 20 سیریز میں بابر اعظم کے بیٹنگ نمبر سے متعلق بتادیا۔وائٹ بال ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے کہا ہے کہ بابراعظم کو ٹی ٹونٹی سکواڈ میں شامل کیاہے ،بابر تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے ،پرامید ہوں کہ بابراعظم شاندار واپسی کریں گے ،ورلڈکپ کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کریں گے ۔پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مائیک ہیسن نے کہا کہ محمدحارث کو کافی مواقع دئیے ، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا،محمدحارث نوجوان ہیں، ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے ،عثمان خان سپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرتے ہیں۔
عثمان خان کو ٹی ٹونٹی سیریز میں موقع دیاگیاہے ،ایشیائکپ فائنل میں شکست پر مایوسی ہوئی،ایشیائکپ کا فائنل کافی بڑا دن تھا،ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے ،جو سکواڈ کا حصہ نہیں انہیں ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے ،سفیان مقیم کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجاہے ،عثمان طارق ایک باصلاحیت سپن ٹیلنٹ ہے ،ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز، ٹرائی سیریز کے ذریعے ورلڈکپ سے متعلق آپشنز ملیں گے ،فخرزمان ایک روزہ فارمیٹ کاحصہ ہیں،فخرزمان کو فرسٹ کلاس میں کام کرنا پڑے گا،فخرزمان سے میں نے بات بھی کی تھی۔