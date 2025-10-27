صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر لیگ، فرنچائزز سے نئے معاہدے جلد مکمل کرنیکی ہدایت

چارٹرڈ فرم تمام فرنچائزز سے براہِ راست ملاقات کرے ، چیئرمین پی سی بی

 لاہور(دی رپوٹرر )پاکستان سپر لیگ کے نئے 10 سالہ فرنچائز معاہدوں کے حوالے سے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چارٹرڈ فرم ای وائے مینا کے نمائندوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات کی۔ملاقات میں چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر اور سی او او سمیر سید بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر محسن اقبال اور ان کی ٹیم نے پی ایس ایل کی ویلیوایشن رپورٹ پیش کی، جس میں فرنچائزز کی موجودہ اور ممکنہ مارکیٹ ویلیو کا تفصیلی جائزہ شامل تھا۔

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے رپورٹ پر تفصیلی سوالات کیے اور چارٹرڈ فرم کو ہدایت دی کہ وہ تمام فرنچائزز سے براہِ راست ملاقات کریں تاکہ نئے معاہدوں کے تمام پہلوؤں پر شفاف مشاورت ممکن ہو سکے ۔ چیئرمین پی سی بی نے ہدایت دی ہے کہ فرنچائزز کے ساتھ نئے معاہدے جلد از جلد مکمل کیے جائیں تاکہ آئندہ سیزن کی تیاریوں میں تاخیر نہ ہو۔رپورٹ کے مطابق نئے فرنچائز معاہدے کی بنیاد ویلیوایشن رپورٹ پر رکھی جائے گی، جبکہ ای وائے مینا فرنچائزز کی نئی مارکیٹ ویلیو کا تعین کرے گی۔واضح رہے کہ پی ایس ایل کی موجودہ چھ فرنچائزز کے کنٹریکٹ دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں۔

 

