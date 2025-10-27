یو ایس اوپن سکواش ، دونوں ٹائٹلمصری پلیئر ز کے نام
فلاڈیلفیا(سپورٹس ڈیسک)یوایس اوپن سکواش چیمپئن شپ 2025 کے مینز اورویمن دونوں ٹائٹلز مصری کھلاڑیوں نے جیت لیے۔
فلاڈیلفیا میں یوایس اوپن سکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں عالمی نمبرایک اوردفاعی چیمپئن مصطفی اسل نے مینز اور عالمی نمبردو حانیہ الحمامی نے ویمن ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔چیمپئن شپ میں دو لاکھ 13 ہزار ڈالرز کے مینز فائنل میں 24 سالہ مصطفی اسل نے سیڈ2 نیوزی لینڈ کے پال کول کو 58 منٹ کے مقابلے کے بعد 0-3 سے زیر کر کے اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کیا۔ویمن کے دولاکھ 13 ہزار ڈالرز کے فائنل میں مصر کی 25 سالہ حانیہ الحمامی نے ہم وطن 18 سالہ سیڈ 3 امینہ عارفی کو کوئی گیم ہارے بغیر 0-3 سے قابو کیا۔