قائداعظم ٹرافی ، فاٹا کو اننگز ، 213رنز سے شکست کا سامنا
فاٹا کی ٹیم فیصل آباد کیخلاف دوسری اننگز میں صرف 58 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ کے تیسرے دن فیصل آباد نے فاٹا کو اننگز اور 213 رنز سے شکست دے دی۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں فاٹا کی ٹیم فیصل آباد کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں صرف 58 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ فاٹا نے پہلی اننگز میں 191 رنز بنائے تھے جبکہ فیصل آباد نے پہلی اننگز میں 462 رنز سکور کیے تھے ۔ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ملتان کی ٹیم بہاولپور کے خلاف پہلی اننگز میں 462 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ بہاولپور اپنی دوسری اننگز آج شروع کرے گی۔
ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم میں لاہور وائٹس کراچی بلوز کے 424 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں 456 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ طیب طاہر نے 108 رنز سکور کیے ۔ محمد اصغر نے چار وکٹیں حاصل کیں۔کراچی بلوز نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 103 رنز بنائے تھے ۔سعد بیگ 59 رنز بناکر ریٹائرڈ ہرٹ ہوگئے ۔ عمران خان سٹیڈیم پشاورمیں ایبٹ آباد کی ٹیم پشاور کے خلاف پہلی اننگز میں 181 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ پشاور نے دوسری اننگز 194 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔ ایبٹ آباد کو جیتنے کے لیے 462 رنز کا ہدف ملا ہے ۔ شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں سیالکوٹ نے اسلام آْباد کے خلاف دوسری اننگز 7 وکٹوں کے نقصان پر 246 رنز بناکر ڈکلیئر کردی۔