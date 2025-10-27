قومی ویمن ٹیم زوال کا شکار ، ہیڈ کوچ کو ہٹانے کا فیصلہ
بورڈ کی مکمل سپورٹ ملنے کے باوجود محمد وسیم نتائج دینے میں ناکام رہے
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ویمن ٹیم کی مسلسل شکست اور زوال پذیرکارکردگی کے باعث محمد وسیم کو ہیڈ کوچ کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ،پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہیڈ کوچ ویمن کرکٹ ٹیم کے معاہدے کی تجدید نہ کرنے اور ان کی جگہ نئے ہیڈ کوچ کی تقرری کا امکان ہے ۔ محمد وسیم کو 2024 میں قومی ویمن ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا تاہم ان کے کوچ بننے کے بعد قومی ٹیم کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ کرسکی۔ ذرائع کے مطابق محمد وسیم کی کوچنگ میں پاکستان ویمن ٹیم مسلسل زوال پذیر ہوئی، بورڈ کی مکمل سپورٹ ملنے کے باوجود محمد وسیم نتائج دینے میں ناکام رہے۔
ویمنز ورلڈ کپ کیلئے روانگی سے قبل انہوں نے خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بڑے دعوے مگردعوؤں کے برعکس ٹیم ویمن ورلڈ کپ کا ایک بھی میچ نہ جیت سکی۔ ہیڈ کوچ ہونے کے باوجود کھلاڑیوں کو کوچنگ نہ کرنے کی شکایت بھی سامنے آئی ہے ۔ محمد وسیم خود بیٹسمین تھے لیکن ان کے ہیڈ کوچ بننے کے بعد ویمن ٹیم کی بیٹنگ مزید کمزورہوگئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا رویہ اچھا نہ تھا، ان کی بولنگ اور بیٹنگ کوچ سمیت کھلاڑیوں سے بھی نہ بن سکی۔وہ ہیڈ کوچ ہونے کے ساتھ ٹیم کی سلیکشن میں بھی شامل رہے اور سپورٹ سٹاف کی تقرریاں بھی مرضی سے کیں لیکن پھر بھی اچھے نتائج نہ دے سکے ۔