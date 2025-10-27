صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ویمن ٹیم زوال کا شکار ، ہیڈ کوچ کو ہٹانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ویمن ٹیم زوال کا شکار ، ہیڈ کوچ کو ہٹانے کا فیصلہ

بورڈ کی مکمل سپورٹ ملنے کے باوجود محمد وسیم نتائج دینے میں ناکام رہے

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ویمن ٹیم کی مسلسل شکست اور زوال پذیرکارکردگی کے باعث محمد وسیم کو ہیڈ کوچ کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ،پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہیڈ کوچ ویمن کرکٹ ٹیم کے معاہدے کی تجدید نہ کرنے اور ان کی جگہ نئے ہیڈ کوچ کی تقرری کا امکان ہے ۔ محمد وسیم کو 2024 میں قومی ویمن ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا تاہم ان کے کوچ بننے کے بعد قومی ٹیم کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ کرسکی۔ ذرائع کے مطابق محمد وسیم کی کوچنگ میں پاکستان ویمن ٹیم مسلسل زوال پذیر ہوئی، بورڈ کی مکمل سپورٹ ملنے کے باوجود محمد وسیم نتائج دینے میں ناکام رہے۔

ویمنز ورلڈ کپ کیلئے روانگی سے قبل انہوں نے خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بڑے دعوے مگردعوؤں کے برعکس ٹیم ویمن ورلڈ کپ کا ایک بھی میچ نہ جیت سکی۔ ہیڈ کوچ ہونے کے باوجود کھلاڑیوں کو کوچنگ نہ کرنے کی شکایت بھی سامنے آئی ہے ۔ محمد وسیم خود بیٹسمین تھے لیکن ان کے ہیڈ کوچ بننے کے بعد ویمن ٹیم کی بیٹنگ مزید کمزورہوگئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا رویہ اچھا نہ تھا، ان کی بولنگ اور بیٹنگ کوچ سمیت کھلاڑیوں سے بھی نہ بن سکی۔وہ ہیڈ کوچ ہونے کے ساتھ ٹیم کی سلیکشن میں بھی شامل رہے اور سپورٹ سٹاف کی تقرریاں بھی مرضی سے کیں لیکن پھر بھی اچھے نتائج نہ دے سکے ۔ 

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
