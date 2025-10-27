ٹورنٹو اوپن سکواش،نور زمان کی پہلے راؤنڈ میں کامیابی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستانی سکواش پلیئر نور زمان نے ٹورنٹو اوپن سکواش ٹورنامنٹ میں شاندار آغاز کرتے ہوئے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کرلی۔
نور زمان نے مصر کے عبدالرحمٰن نصر کو سخت مقابلے کے بعد تین ایک سے شکست دی۔پاکستانی کھلاڑی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیٹ سکور 11-6، 5-11، 11-8، 11-4 سے میچ اپنے نام کیا، اس فتح کے ساتھ نور زمان نے ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔دوسری جانب پاکستان کے عشب عرفان پہلے راؤنڈ میں بائی ملنے کے باعث اگلے مرحلے میں پہنچ گئے ۔