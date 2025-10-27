صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹورنٹو اوپن سکواش،نور زمان کی پہلے راؤنڈ میں کامیابی

  • کھیلوں کی دنیا
ٹورنٹو اوپن سکواش،نور زمان کی پہلے راؤنڈ میں کامیابی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستانی سکواش پلیئر نور زمان نے ٹورنٹو اوپن سکواش ٹورنامنٹ میں شاندار آغاز کرتے ہوئے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کرلی۔

نور زمان نے مصر کے عبدالرحمٰن نصر کو سخت مقابلے کے بعد تین ایک سے شکست دی۔پاکستانی کھلاڑی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیٹ سکور 11-6، 5-11، 11-8، 11-4 سے میچ اپنے نام کیا، اس فتح کے ساتھ نور زمان نے ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔دوسری جانب پاکستان کے عشب عرفان پہلے راؤنڈ میں بائی ملنے کے باعث اگلے مرحلے میں پہنچ گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں ،زیورات ،موبائل فونز چھین لئے

پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

جلالپوربھٹیاں:بچے کو منہ میں مٹی بھر کر مار ڈالا

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

کامونکے :موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکر اگئی، خاوند جاں بحق ،اہلیہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak