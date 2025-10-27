صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈکپ ،آسٹریلوی بولر الانا کنگ کا ورلڈ ریکارڈ

اندور (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی بولر الانا کنگ نے ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ کی سب سے بہترین بولنگ کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔

آسٹریلیا کی لیگ سپنر الانا کنگ نے اندور میں جنوبی افریقا کے خلاف میچ کے دوران 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ورلڈکپ کی تاریخ میں ایک میچ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا۔اس سے قبل ویمنز ورلڈکپ میں بہترین بولنگ فیگرز کا ورلڈ ریکارڈ نیوزی لینڈ کی جیکی لارڈ کے پاس تھا جنہوں نے 1982 کے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 

 

