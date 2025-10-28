پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹی 20آج، کپتان جیت کیلئے پر عزم
میچ رات 8بجے شروع ، بابر کی شمولیت پر ٹیم کو فائدہ ہوگا:سلمان علی آغا،ہمارے پاس باصلاحیت بیٹرز اور بالرز موجود :ڈونوون فریرا
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین میچزپرمشتمل ٹی 20 سیریز آج سے شروع ہو گی ،دونوں ٹیمیں آج رات 8بجے راولپنڈی سٹیڈیم میں پنجہ آزماہونگی ،دونوں کپتان جیت کیلئے پرعزم دکھائی دیتے ہیں ،قومی کپتان سلمان علی آغانے پنڈی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران کہاکہ ایشیاکپ میں کافی کچھ سیکھا ہے ،غلطیوں سے سیکھ کر ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاری کریں، ٹی ٹونٹی ورلڈکپ تک سٹریٹجی یہی رہے گی،بابراعظم کے پاس سو سے زیادہ میچز کا تجربہ ہے ،بابراعظم ورلڈکلاس کھلاڑی ہیں، شمولیت پر ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ غلطیوں پر بات ضرور کی جاتی ہے ، کیونکہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتے ،جس بھی گراؤنڈ میں جائیں اس کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں،گراؤنڈ کے اوسط سکور سے زیادہ رنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں،میری انفرادی پرفارمینس حالیہ دو تین سیریز سے اچھی نہیں،میری کوشش ٹیم کو جتوانے کی ہوگی،ہیڈکوچ مائیک ہیسن مجھے پیغام نہیں بھیجتے ،میں خود گراؤنڈ میں فیصلہ کرتاہوں۔
ٹی ٹونٹی میں ضرورت پڑی تو باؤلنگ ضرور کروں گا، باؤلنگ میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے ،بیٹرز کو سٹرائیک ریٹ پر کام کرنا ہے ،عبدالصمد، حسن نواز، محمد نواز پاورہٹنگ کیلئے استعمال ہونگے ، قومی ٹیم پنک ڈے منانے کیلئے پرجوش ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے جارہا ہے ۔ادھر جنوبی افریقہ کپتان ڈونوون فریرا نے کہا کہ پاکستان کیخلاف ٹی ٹونٹی سیریز اہم ہے کیونکہ ورلڈکپ قریب ہے ،ٹی ٹونٹی میں حال ہی میں ساؤتھ افریقہ نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے ، ہمارے پاس باصلاحیت بیٹرز اور بالرز موجود ہیں۔ پہلی ایک دو گیندوں کے بعد معلوم ہوگا کہ ٹی ٹونٹی کی پچ کیسی ہے ؟جو بھی میچ کھیلیں گے جیتنے کے لیے کھیلیں گے ،پہلا ٹی ٹونٹی جیت جائیں تو سیریز میں اچھی شروعات ملے گی۔دریں اثنا سیریز کے اگلے دو میچز قذافی سٹیڈیم لاہور میں 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو کھیلے جائیں گے ۔ واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 24 ٹی ٹونٹی کھیلے جاچکے ہیں اور دونوں ٹیموں نے بارہ بارہ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے ۔