صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرو ہاکی لیگ کی تیاری :پاکستانی ٹیم سپین کا دورہ کریگی

  • کھیلوں کی دنیا
پرو ہاکی لیگ کی تیاری :پاکستانی ٹیم سپین کا دورہ کریگی

بارسلونا میں قومی ٹیم اور سپین کے میچز 29اور30نومبر کو ہونگے

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ہاکی ٹیم پرولیگ کی تیاریوں کے لیے سپین کا دورہ کرے گی۔ذرائع کے مطابق بارسلونا میں پاکستان اور سپین کے میچز 29 اور 30 نومبر کو ہوں گے ، دورہ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان ٹیم کی 26 نومبر کو بارسلونا روانگی کا پلان بنایا گیا ہے ۔پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے میں پاکستانی ٹیم ارجنٹائن کا دورہ کرے گی۔ ارجنٹائن اور ہالینڈ کے ساتھ میچز 10 سے 15 دسمبر تک شیڈول ہیں۔پرولیگ کا دوسرا مرحلہ آسٹریلیا کے شہر ہوبارٹ میں فروری میں رکھا گیا ہے جہاں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا اور جرمنی کے ساتھ ہوبارٹ میں میچز کھیلے گی۔

جون کے دوسرے ہفتے میں بیلجیم اور اسپین کے ساتھ مچز بیلجیم میں طے ہیں جبکہ جون کے آخری ہفتے میں لندن میں انگلینڈ اور بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیمیں 23 اور 25 جون کو آمنے سامنے ہوں گی۔پاکستان پرولیگ سے پہلے بنگلہ دیش کا بھی دورہ کر رہی ہیں جہاں 13، 14 اور 16 اکتوبر کو ڈھاکا میں تین میچز ہونگے ،اس سیریز کی فاتح ٹیم ورلڈکپ کوالیفائر کھیلنے کی حقدار ہوگی، جو فروری کے آخری ہفتے ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سیریز کے بعد ورلڈکپ کوالیفائر کا شیڈول اور مقام طے ہونا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،112ارب خسارہ

ڈالرکی قدرمزید کم،تولہ سونا 3ہزار300روپے سستا

چترال ایکسپو کے آخری روز اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد

پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تجارت میں اہم پیشرفت

کاروباری طبقہ شرح سود11فیصد برقرار رکھنے پرمایوس

پی آئی اے کی فرانس،برطانیہ پروازوں کی بحالی تاریخی پیشرفت،میاں زاہد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak