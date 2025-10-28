پرو ہاکی لیگ کی تیاری :پاکستانی ٹیم سپین کا دورہ کریگی
بارسلونا میں قومی ٹیم اور سپین کے میچز 29اور30نومبر کو ہونگے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ہاکی ٹیم پرولیگ کی تیاریوں کے لیے سپین کا دورہ کرے گی۔ذرائع کے مطابق بارسلونا میں پاکستان اور سپین کے میچز 29 اور 30 نومبر کو ہوں گے ، دورہ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان ٹیم کی 26 نومبر کو بارسلونا روانگی کا پلان بنایا گیا ہے ۔پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے میں پاکستانی ٹیم ارجنٹائن کا دورہ کرے گی۔ ارجنٹائن اور ہالینڈ کے ساتھ میچز 10 سے 15 دسمبر تک شیڈول ہیں۔پرولیگ کا دوسرا مرحلہ آسٹریلیا کے شہر ہوبارٹ میں فروری میں رکھا گیا ہے جہاں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا اور جرمنی کے ساتھ ہوبارٹ میں میچز کھیلے گی۔
جون کے دوسرے ہفتے میں بیلجیم اور اسپین کے ساتھ مچز بیلجیم میں طے ہیں جبکہ جون کے آخری ہفتے میں لندن میں انگلینڈ اور بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیمیں 23 اور 25 جون کو آمنے سامنے ہوں گی۔پاکستان پرولیگ سے پہلے بنگلہ دیش کا بھی دورہ کر رہی ہیں جہاں 13، 14 اور 16 اکتوبر کو ڈھاکا میں تین میچز ہونگے ،اس سیریز کی فاتح ٹیم ورلڈکپ کوالیفائر کھیلنے کی حقدار ہوگی، جو فروری کے آخری ہفتے ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سیریز کے بعد ورلڈکپ کوالیفائر کا شیڈول اور مقام طے ہونا ہے ۔