انٹرسکول چیس چیمپئن شپ سٹی سکول بحریہ چیپٹر اسلام آباد نے جیت لی

انٹرسکول چیس چیمپئن شپ سٹی سکول بحریہ چیپٹر اسلام آباد نے جیت لی

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)انٹرسکول چیس چیمپئن شپ سٹی سکول بحریہ چیپٹر اسلام آباد نے جیت لی، کیپٹل کیمپس اسلام آباد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔۔۔

 مہمان خصوصی پرنسپل سٹی سکول پروفیسر مریم جمشید نے انعامات تقسیم کیے ۔ آرگنائزنگ سپورٹس ٹیچر روبینہ سید نے بتایا کہ انٹرسکول چیس چیمپئن شپ میں مختلف سکولوں کے 50سے زائد طلباء وطالبات نے حصہ لیاجن کے درمیان چار کیٹیگریز میں مقابلے ہوئے ، جن میں سٹی سکول بحریہ چیپٹر نے تین اور کیپٹل کیمپس اسلام آباد نے ایک ٹرافی اپنے نام کی۔ 

 

