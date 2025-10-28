صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریسٹ کینسر آگاہی مہم ، قومی ٹیم کی پنک جرسی متعارف

  • کھیلوں کی دنیا
بریسٹ کینسر آگاہی مہم ، قومی ٹیم کی پنک جرسی متعارف

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی خصوصی پنک تھیم کٹ متعارف کرادی۔پاکستان کرکٹ بورڈ کے آج راولپنڈی میں شیڈول پہلے ٹی 20 میچ میں قومی کھلاڑی پنک جرسی پہن کر بریسٹ کینسر آگاہی مہم PINKtober میں حصہ لیں گے۔

 امپائرز، عملہ اور کمنٹیٹرز بھی پنک ربن پہن کر اس مہم کی حمایت کریں گے ۔پی سی بی کے سی ای او سمیر احمد سید نے کہاکہ ہم کرکٹ کی مقبولیت کو معاشرتی آگاہی کیلئے استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، بروقت تشخیص بے شمار جانیں بچا سکتی ہے ۔میچ میں استعمال ہونے والے اسٹمپس پر بھی پنک برانڈنگ ہوگی جبکہ میدان کے اطراف اس حوالے سے آگاہی پیغامات دکھائے جائیں گے ۔یہ پہلا موقع ہے کہ پی سی بی نے کسی بین الاقوامی میچ میں بریسٹ کینسر آگاہی مہم کو شامل کیا ہے ۔ اس سے قبل "پنک ڈے " ایونٹس صرف پی ایس ایل کے دوران منعقد کیے جاتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

صدر ٹرمپ کا ایم آر آئی ٹیسٹ ، صحت مند قرار

پیوٹن نے امریکا سے جوہری معاہدہ باضابطہ طور پر ختم کردیا

ڈاکٹر یونس کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب پر بھارتی میڈیا میں ہنگامہ

غزہ سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں میں 2برس بعد ایمرجنسی ختم

فرانسیسی خاتون اول برِیگیٹ میکخواں پر جنسی الزامات ،10افراد پر مقدمہ

وینزویلا کا سی آئی اے پر امریکی جنگی جہاز پر حملے کی سازش کا الزام،گرفتاریوں کا دعویٰ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak