پاکستان سے سیریز، سری لنکا کی ریکی ٹیم لاہور پہنچ گئی

  • کھیلوں کی دنیا
ٹیم لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ لے گی:ذرائع

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) سری لنکا وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے سری لنکا کرکٹ کی ریکی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ذرائع کے مطابق سری لنکا کرکٹ کی ریکی ٹیم معمول کے مطابق لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ لے گی۔سری لنکا کی ریکی ٹیم کو میچز کے وینیوز پر انتظامیہ اور سکیورٹی اداروں کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔سری لنکن ٹیم نے لاہور میں ٹرائی سیریز کے میچز جبکہ راولپنڈی میں ون ڈے سیریز کھیلنا ہے ۔ ٹرائی سیریز ٹی ٹو نٹی ٹورنامنٹ کی تیسری ٹیم زمبابوے ہے ۔

 

