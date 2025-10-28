صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ اورنگزیب میموریل فٹبال ٹورنامنٹ : 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں

کراچی (پ ر) ہیپی ڈیل اسکول ناظم آباد نمبر 4 میں جاری لالہ اورنگزیب شاہ میموریل فٹبال ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔۔۔

 جن میں الخلیج ایف سی ، مدینہ شہباز ، آزاد برادرز، عبدل ایف سی، بلدیہ سینٹر، مشوانی اسپورٹس ، شاہ فیصل ایف سی اور عثمان شہید ایف سی شامل ہیں۔ آج (منگل)دوسرا کوارٹر فائنل آزاد برادرز اور عبدل ایف سی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ شہباز گرین فٹبال کلب کے چیئرمین فضل شکیل مہمان خصوصی ہوں گے ، جن سے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا تعارف کرایا جائے گا۔

 

