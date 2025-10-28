صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں ون ڈے میچز کیلئے سکیورٹی پلان جاری

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصل آباد میں ہونے والی ون ڈے سیریز کے لیے سکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔

سی پی او کے مطابق فول پروف سکیورٹی کے لیے 7 ہزار 740 اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہونگے ، پارکنگ سٹیڈیم سے ڈیڑھ سے 3 کلو میٹر دور قائم کی جائے گی، شائقین کو سٹیڈیم تک لانے کے لیے گرین الیکٹرک بسوں کی شٹل سروس فراہم کی جائے گی۔ ٹریفک متبادل روٹس پر منتقل کی جائے گی۔، ایک ہزار وارڈن ڈیوٹی انجام دیں گے ۔ خواتین کی سکیورٹی اور چیکنگ کے لیے خواتین پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوں گی 

 

