نیول چیف اسکواش چیمپئن شپ میں میچز کا آغاز، وائس ایڈمرل فیصل عباسی مہمان خصوصی تھے
کراچی (اسٹاف رپورٹر) تیسری چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کی شاندار افتتاحی تقریب روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس کراچی میں منعقد ہوئی۔
کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت اور باضابطہ طور پر چیمپئن شپ کا آغاز کیا۔ اسکواش چیمپئن شپ 27 اکتوبر سے 2 نومبر 25 تک جاری رہے گی، جس میں 32 مرد اور 16 خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے ۔قبل ازیں اپنے استقبالیہ خطاب میں ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کموڈور مدثر خورشید نے معزز مہمانوں، کھلاڑیوں اور اسپانسرز کا پرتپاک استقبال کیا۔