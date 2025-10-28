صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رسجا کے زیراہتمام کپیسٹی بلڈنگ سیمینار کا انعقاد

  • کھیلوں کی دنیا
رسجا کے زیراہتمام کپیسٹی بلڈنگ سیمینار کا انعقاد

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹس ایسوسی ایشن (رسجا) کے زیراہتمام کھیلوں کی کوریج کرنیوالے صحافیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کیلئے کپیسٹی بلڈنگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

 انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق ڈائریکٹر میڈیا سمیع الحسن برنی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور کے میڈیا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صحافیوں کی پیشہ ورانہ استعداد کار میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے ۔سینئر سپورٹس جرنلسٹ شاہد ہاشمی نے صحافت میں دیانتداری، ساکھ اور درست خبر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نوجوان صحافیوں کو پیشہ ورانہ اخلاقیات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ صحافیوں عبدالمحی شاہ اور شکیل اعوان نے نوجوان صحافیوں کو درپیش نئے چیلنجز پر روشنی ڈالی ۔

 

