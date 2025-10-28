قائد اعظم ٹرافی :سیالکوٹ اور پشاور کی فتح ،کراچی اور لاہور کا میچ ڈرا
بہاولپور اور ملتان کا میچ بھی بغیرنتیجہ ختم ،سیف اﷲ بنگش پلیئر آف دی میچ قرار
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر ) قائد اعظم ٹرافی کے چوتھے راؤنڈ میں سیالکوٹ اور پشاور کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز میں کامیابیاں حاصل کر لیں جبکہ کراچی بلوز اور لاہور وائٹس کا میچ ڈرا ہو گیا۔ پی سی بی کے مطابق شعیب اختر سٹیڈیم راولپنڈی میں سیالکوٹ نے اسلام آباد کے خلاف 311 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ اسلام آباد کی ٹیم 468 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 156 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سیالکوٹ کے اطہر محمود نے میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کر کے پلیئر آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔ پشاور نے ایبٹ آباد کو 247 رنز سے ہرا دیا۔ ایبٹ آباد کی ٹیم 462 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 214 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
وقار احمد کو بہترین کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا،کراچی بلوز اور لاہور وائٹس کا میچ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوا،کراچی بلوز نے اپنی دوسری اننگز میں 360 رنز بنائے ۔ سعد بیگ نے ٹورنامنٹ میں اپنی دوسری سنچری مکمل کی اور149 رنز سکور کیے ۔ محمد عباس نے 6 کھلاڑیوں کو آٹ کیا۔ سعد بیگ پلیئر آف دی میچ قرار پائے ،بہاولپور اور ملتان کا میچ بھی ڈرا پر ختم ہوا۔ بہاولپور نے دوسری اننگز میں 239 رنز بنائے ۔ سیف اﷲ بنگش 74 رنز کے ساتھ ناٹ آٹ رہے جبکہ محمد عمار نے 68 رنز کی اننگز کھیلی،ملتان کے علی عثمان نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ کھیل کے اختتام پر ملتان نے ہدف کے تعاقب میں بغیر کسی نقصان کے 5 رنز بنائے تھے ۔ سیف اﷲ بنگش کو شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔