آسٹریلوی کرکٹرز کیساتھ نازیبا حرکت، بھارتی وزیر نے کھلاڑیوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے وزیر برائے پالیمانی امور کیلاش وجے ورگیا نے دو آسٹریلوی ویمن کرکٹرز کے ساتھ نازیبا حرکت کا ذمہ دار ان ہی کھلاڑیوں کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 آسٹریلوی ویمن کھلاڑیوں کا بغیر اطلاع باہر جانا ان کی غلطی تھی، اس واقعے سے وہ سبق حاصل کریں گی اور مستقبل میں احتیاط کریں گی۔ ادھر بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری دیواجیت سائقیا نے اس واقعے کو انتہائی قابل مذمت مگر انفرادی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایسے واقعات کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کرتا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے سکیورٹی پروٹوکولز کا دوبارہ جائزہ لیں گے ۔

 

