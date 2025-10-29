صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

  • کھیلوں کی دنیا
ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر ہونے والے تیسرے اور آخری ون ڈے سے قبل ایک دلچسپ لمحہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب سابق آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر نے بھارتی بیٹر ویرات کوہلی سے ملاقات کی اور ان کی فٹنس سے متاثر نظر آئے۔

وارنر نے گفتگو کے دوران ویرات کوہلی کی فٹنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے فٹ لگ رہے ہو کہ پچاس سال کی عمر تک کھیل سکتے ہو۔آسٹریلوی کرکٹر نے بتایا کہ میں نے ویرات کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے انہیں گلے لگایا اور خیریت دریافت کی اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ اب بھی اتنے فٹ ہیں۔ڈیوڈ وارنر کے اس تبصرے کو سوشل میڈیا پر شائقین نے خوب سراہا، اور کئی مداحوں نے ویرات کوہلی کو ‘‘فٹنس آئیکون’’ قرار دیا۔

 

