ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر ہونے والے تیسرے اور آخری ون ڈے سے قبل ایک دلچسپ لمحہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب سابق آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر نے بھارتی بیٹر ویرات کوہلی سے ملاقات کی اور ان کی فٹنس سے متاثر نظر آئے۔
وارنر نے گفتگو کے دوران ویرات کوہلی کی فٹنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے فٹ لگ رہے ہو کہ پچاس سال کی عمر تک کھیل سکتے ہو۔آسٹریلوی کرکٹر نے بتایا کہ میں نے ویرات کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے انہیں گلے لگایا اور خیریت دریافت کی اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ اب بھی اتنے فٹ ہیں۔ڈیوڈ وارنر کے اس تبصرے کو سوشل میڈیا پر شائقین نے خوب سراہا، اور کئی مداحوں نے ویرات کوہلی کو ‘‘فٹنس آئیکون’’ قرار دیا۔