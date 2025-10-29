صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ لینے سے انکارکردیا

  • کھیلوں کی دنیا
محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ لینے سے انکارکردیا

مطالبات منظور ی کاامکان نہیں:ذرائع ،وکٹ کیپر بیٹر کی بگ بیش میں شرکت کی تصدیق

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کے معاملے میں نئی صورتحال سامنے آگئی ، وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ پر دستخط نہیں کئے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 قومی کرکٹرز کو سینٹرل کنٹریکٹس پیش کیے تھے ، محمد رضوان 10 کرکٹرز کے ساتھ بی کیٹیگری میں شامل کیے گئے ۔ سینٹرل کنٹریکٹس کی اے کیٹیگری میں کوئی کرکٹر شامل نہیں تھا، محمد رضوان کے علاوہ تمام کرکٹرز نے سینٹرل کنٹریکٹس پر دستخط کر د یئے ، محمد رضوان نے دستخط کرنے کے لیے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ذرائع کے مطابق پی سی بی نے محمد رضوان کے مطالبات منظور نہیں کیے اور رضوان کے مطالبات منظور کیے جانے کا بھی کوئی امکان اس وقت نہیں ہے ،دوسری طرف محمد رضوان نے بگ بیش لیگ میں شرکت کی تصدیق کردی اور بگ بیش لیگ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں ہمیشہ چیلنجز کو پسند کرتا ہوں، میں نے آسٹریلیا والوں کی کرکٹ دیکھی ہے ، یہ بہت چیلنجنگ کھلاڑی ہیں، مجھے ان کے کھیلنے کا انداز پسند ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی آئی برو لفٹ کی افواہوں پر وضاحت

سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم

عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ ‘ کا پیغام، مداحوں میں تشویش

لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ

رجنی کانت اور دھنوش کو بم کی دھمکی

راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak