محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ لینے سے انکارکردیا
مطالبات منظور ی کاامکان نہیں:ذرائع ،وکٹ کیپر بیٹر کی بگ بیش میں شرکت کی تصدیق
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کے معاملے میں نئی صورتحال سامنے آگئی ، وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ پر دستخط نہیں کئے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 قومی کرکٹرز کو سینٹرل کنٹریکٹس پیش کیے تھے ، محمد رضوان 10 کرکٹرز کے ساتھ بی کیٹیگری میں شامل کیے گئے ۔ سینٹرل کنٹریکٹس کی اے کیٹیگری میں کوئی کرکٹر شامل نہیں تھا، محمد رضوان کے علاوہ تمام کرکٹرز نے سینٹرل کنٹریکٹس پر دستخط کر د یئے ، محمد رضوان نے دستخط کرنے کے لیے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ذرائع کے مطابق پی سی بی نے محمد رضوان کے مطالبات منظور نہیں کیے اور رضوان کے مطالبات منظور کیے جانے کا بھی کوئی امکان اس وقت نہیں ہے ،دوسری طرف محمد رضوان نے بگ بیش لیگ میں شرکت کی تصدیق کردی اور بگ بیش لیگ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں ہمیشہ چیلنجز کو پسند کرتا ہوں، میں نے آسٹریلیا والوں کی کرکٹ دیکھی ہے ، یہ بہت چیلنجنگ کھلاڑی ہیں، مجھے ان کے کھیلنے کا انداز پسند ہے ۔