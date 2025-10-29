صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویلیئرز نے کوہلی اور روہت پر تنقید کرنیوالوں کو لال بیگ قرار دیدیا

  • کھیلوں کی دنیا
ڈویلیئرز نے کوہلی اور روہت پر تنقید کرنیوالوں کو لال بیگ قرار دیدیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقاہ کے سابق کپتان اور مسٹر 360 کے نام سے مشہور بیٹر اے بی ڈویلیئرز نے بھارت کے دو تجربہ کار بیٹرز روہت شرما اور ویرات کوہلی کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو لال بیگ قرار دیدیا۔

اپنے فیس بک لائیو سیشن کے دوران اے بی ڈویلیئرز نے تجربہ کار بھارتی بیٹرز کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو بیٹرز کے کیرئیر کے اختتام پر لال بیگوں کی طرح سوراخوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں لوگ ایسے تجربہ کار کھلاڑیوں پر تنقید کرتے ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک اپنے ملک کی نمائندگی کی، یہ بہترین وقت ہے کہ ان کھلاڑیوں کو سراہا جائے ۔سابق پروٹیز کھلاڑی نے اس بات پر زور دیا کہ کھیل کے عظیم کھلاڑیوں کے خلاف منفی رویے کا مسلسل اظہار نقصا ن دہ اور اُن حمایتوں سے انحراف ہے جن کے وہ حقدار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیلی فوج نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کردی،13فلسطینی شہید

پاکستان کیساتھ اچانک جنگ چھڑ سکتی :بھارتی وزیر دفاع

پاک بھارت جنگ میں 7نئے ، خوبصورت طیارے گرے :ٹرمپ

لیبیا میں کشتی الٹ گئی ، 18ہلاک ،پاکستانی بھی سوار تھے

موسمیاتی تبدیلی سے انسانیت کا خاتمہ نہیں ہو گا،غربت اور بیماری پر توجہ دینی چاہیے :بل گیٹس

بھارتی اور روسی کمپنی کا پہلی بار بھارت میں مسافر طیارے تیار کرنیکامعاہدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak