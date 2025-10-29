صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیڈل ٹینس ٹورنامنٹ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک ) پیڈل ٹینس ٹورنامنٹ شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جس پر صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھرنے کہاکہ ہ کھلاڑیوں اور شائقین کی غیر معمولی شرکت اور جوش و جذبے نے اس ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔

 یہ ایونٹ ٹیم ورک، سپورٹس مین سپرٹ اور کھیل سے محبت کے جذبے کا عملی مظاہرہ تھا۔

 فیصل ایوب کھوکھر نے کامیاب کھلاڑیوں اور تمام شرکاء-04 کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں نے نظم و ضبط، عزم اور اعلیٰ اخلاقی روایات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کارکردگی دکھائی، جو کہ قابلِ تحسین ہے ۔ اس ٹورنامنٹ کی کامیابی پنجاب میں فروغ پاتی ہوئی اسپورٹس کلچر اور حکومت کی کھیلوں کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ 

 

