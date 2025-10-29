محکمہ سیاحت کا دسویں تھل ڈیزرٹ ریلی 2025کے انعقاد کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )محکمہ سیاحت پنجاب نے دسویں تھل ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد کا باقاعدہ اعلان کر دیا ،لاہور میوزیم کے آڈیٹوریم میں تھل ریلی کی پروموشنل لانچ کی تقریب ہوئی۔۔۔
جس میں سیکرٹری سیاحت، آثارِ قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے بتایا کہ ایونٹ 6 سے 9 نومبر تک لیہ، کوٹ ادو اور مظفرگڑھ میں ہوگا۔ دسویں تھل ڈیزرٹ ریلی کا ٹریک تقریباً 200 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس میں ملک بھر سے سو کے قریب ڈرائیورز حصہ لیں گے ۔ریلی کے شرکاء میں خواتین ڈرائیورز اور معروف ریلی چیمپئنز میر نادر مگسی، صاحبزادہ سلطان محمد علی، زین محمود اور خاکوانی برادران بھی شامل ہیں۔ریلی کے ساتھ لوک موسیقی کی محفلیں، اونٹ و گھوڑوں کے شوز، ٹینٹ پیگنگ، دستکاری بازار اور ثقافتی میلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔