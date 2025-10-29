2فٹبال ریفریز کو امیگریشن حکام نے لاہور ایئرپورٹ پر روکدیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے دو فٹ بال ریفریز کو امیگریشن حکام نے لاہور ایئرپورٹ پر روک دیا ،ریفری اعظم علی اور عمر شمس نے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کے ریفری کورس کے لیے ملائیشیا جانا تھا۔
امیگریشن حکام نے دونوں ریفریز کو پاکستان سپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کا اجازت نامہ (این او سی) نہ ہونے کی بنیاد پر روکا تھا۔پی ایس بی نے ایف آئی اے کو خط لکھا تھا کہ کوئی بھی ان کے این او سی کے بغیر ملک سے باہر نہیں جائے ، دونوں ریفریز کو لاہور ایئر پورٹ پر روانگی سے روکا گیا۔پاکستاں فٹ بال فیڈریشن (پی ایف ایف) کے دونوں ریفریز کو اے ایف سی نے کورس کے لیے مدعو کیا تھا۔