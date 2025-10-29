پاک جنوبی افریقہ میچ راولپنڈی میں سخت سکیورٹی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے۔۔۔
سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی کے مطابق پولیس کے 5500 سے زائد اہلکاروں نے سکیورٹی کے فرائض سرانجام دیئگے جبکہ ٹریفک انتظامات کے لیے 367 سے زائد افسروں نے فرائض سر انجام دیئے ، روف ٹاپ پر اسنائپرز بھی تعینات کئے گئے ، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کے لیے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا جبکہ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ اور ڈولفن سکواڈ سٹیڈیم کے اطراف گشت کرتی رہیں ۔