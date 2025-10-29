شریا س ایئر فون پربات کررہے خطرے سے باہرہیں :سوریاکمار
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں فیلڈنگ کے دوران شدید نوعیت کی انجری کا سامنا کرنے والے بھارتی ٹیم کے نائب کپتان شریا س ایئر آئی سی یو میں داخل ہیں۔۔۔
اور اس حوالے سے کپتان سوریا کمار نے بتایا کہ شریا س ایئر اب فون پر بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ بہتر لگ رہا ہے ۔ امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے ، وہ خود بھی آسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد ایئر کے ساتھ واپس بھارت جائیں گے ، آئندہ چند روز تک انہیں زیر نگرانی رکھا جائے گا تاکہ مکمل صحتیابی یقینی بنائی جا سکے ۔