شریا س ایئر فون پربات کررہے خطرے سے باہرہیں :سوریاکمار

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں فیلڈنگ کے دوران شدید نوعیت کی انجری کا سامنا کرنے والے بھارتی ٹیم کے نائب کپتان شریا س ایئر آئی سی یو میں داخل ہیں۔۔۔

 اور اس حوالے سے کپتان سوریا کمار نے بتایا کہ شریا س ایئر اب فون پر بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ بہتر لگ رہا ہے ۔ امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے ، وہ خود بھی آسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد ایئر کے ساتھ واپس بھارت جائیں گے ، آئندہ چند روز تک انہیں زیر نگرانی رکھا جائے گا تاکہ مکمل صحتیابی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

