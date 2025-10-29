صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
چھاتی کے سرطان سے آگاہی ،قومی کھلاڑیوں نے گلابی رنگ والی کٹ پہنی

راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستانی ٹیم نے۔۔۔

 چھاتی کے سرطان سے آگاہی مہم کیلئے گلابی رنگ والی خصوصی کٹ پہنی جبکہ جنوبی افریقی ٹیم اور میچ آفیشلز گلابی ربن پہن رکھے تھے _میچ سے قبل پنک ربن ڈے کے حوالے سے میڈیا باکس میں تقریب منعقد ہوئی صد ر رسجا ابوبکر بن طلعت نے جرنلسٹس کو پنک ربن پہنائے میچ کوریج کرنیوالے سپورٹس جرنلسٹس نے پنک ربن پہن کر یکجہتی کا اظہارکیا۔

 

