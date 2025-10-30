ٹی ٹونٹی ورلڈکپ تک سٹریٹیجی یہی رہے گی:سلمان آغا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہاہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈکپ تک سٹریٹیجی یہی رہے گی،میری انفرادی پرفارمنس حالیہ دو تین سیریز سے اچھی نہیں رہی، میری کوشش ٹیم کو جتوانے کی ہوگی۔میڈیا سے گفتگو میں سلمان علی آغا نے کہاکہ ایشیاکپ میں کافی کچھ سیکھا ہے ۔۔۔
غلطیوں سے سیکھ کر ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاری کریں گے ، غلطیوں پربات ضرور کی جاتی ہے ،کیونکہ غلطیوں کودہرانا نہیں چاہتے ۔سلمان علی آغا نے کہا کہ جس گراؤنڈ پربھی جاتے ہیں، اس کے اعداد وشمار دیکھتے ہیں، گراؤنڈ کے اوسط سکور سے زیادہ رنز کرنیکی کوشش کرتے ہیں، میری انفرادی پرفارمنس حالیہ دو تین سیریز سے اچھی نہیں رہی، میری کوشش ٹیم کو جتوانے کی ہوگی۔ انہوں نے کہاکہ میری پہلی ترجیح بیٹنگ کی طرف ہوتی ہے ، ٹی ٹونٹی میں ضرورت پڑی تو بولنگ بھی کروں گا۔