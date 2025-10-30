صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلادیشی بیٹر چھکا لگا کر اُسی گیند پر ڈرامائی انداز میں آؤٹ

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلادیشی بیٹر چھکا لگا کر اُسی گیند پر ڈرامائی انداز میں آؤٹ

ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ میں منفرد واقعہ پیش آیا۔27 اکتوبر کو بنگلا دیش کے فاسٹ بولر تسکین احمد نے پہلے ٹی ٹونٹی میں ایک زبردست چھکا مارا لیکن اسی گیند پر آؤٹ ہوگئے ۔ گیند لیگ سائیڈ کی باؤنڈری پار کر گئی،شائقین جھوم اٹھے ، ساتھی کھلاڑی خوشی سے چلانے لگے کہ چھکا ہوگیا لیکن ری پلے میں تسکین احمد کا پچھلا پاؤں سٹمپ سے ٹکرا گیا اور بیلز گر گئیں جس کے بعد امپائر نے انہیں فوراً ہِٹ وکٹ آؤٹ قرار دے دیا۔

بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ میں منفرد واقعہ پیش آیا۔27 اکتوبر کو بنگلا دیش کے فاسٹ بولر تسکین احمد نے پہلے ٹی ٹونٹی میں ایک زبردست چھکا مارا لیکن اسی گیند پر آؤٹ ہوگئے ۔ گیند لیگ سائیڈ کی باؤنڈری پار کر گئی،شائقین جھوم اٹھے ، ساتھی کھلاڑی خوشی سے چلانے لگے کہ چھکا ہوگیا لیکن ری پلے میں تسکین احمد کا پچھلا پاؤں سٹمپ سے ٹکرا گیا اور بیلز گر گئیں جس کے بعد امپائر نے انہیں فوراً ہِٹ وکٹ آؤٹ قرار دے دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،66فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

اسٹیٹ بینک، بی ایس سی اورٹی ڈبلیو ایف میں اشتراک

اسٹینڈر چارٹرڈکا46.1 ارب روپے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا3ہزار 500روپے مہنگا

3 فیصد شرحِ نمو غربت میں حقیقی کمی کیلئے ناکافی ،میاں زاہد

شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ، ٹماٹرکی درآمدروکنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak