بنگلادیشی بیٹر چھکا لگا کر اُسی گیند پر ڈرامائی انداز میں آؤٹ
ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ میں منفرد واقعہ پیش آیا۔27 اکتوبر کو بنگلا دیش کے فاسٹ بولر تسکین احمد نے پہلے ٹی ٹونٹی میں ایک زبردست چھکا مارا لیکن اسی گیند پر آؤٹ ہوگئے ۔ گیند لیگ سائیڈ کی باؤنڈری پار کر گئی،شائقین جھوم اٹھے ، ساتھی کھلاڑی خوشی سے چلانے لگے کہ چھکا ہوگیا لیکن ری پلے میں تسکین احمد کا پچھلا پاؤں سٹمپ سے ٹکرا گیا اور بیلز گر گئیں جس کے بعد امپائر نے انہیں فوراً ہِٹ وکٹ آؤٹ قرار دے دیا۔
بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ میں منفرد واقعہ پیش آیا۔27 اکتوبر کو بنگلا دیش کے فاسٹ بولر تسکین احمد نے پہلے ٹی ٹونٹی میں ایک زبردست چھکا مارا لیکن اسی گیند پر آؤٹ ہوگئے ۔ گیند لیگ سائیڈ کی باؤنڈری پار کر گئی،شائقین جھوم اٹھے ، ساتھی کھلاڑی خوشی سے چلانے لگے کہ چھکا ہوگیا لیکن ری پلے میں تسکین احمد کا پچھلا پاؤں سٹمپ سے ٹکرا گیا اور بیلز گر گئیں جس کے بعد امپائر نے انہیں فوراً ہِٹ وکٹ آؤٹ قرار دے دیا۔