جیولین تھرور ارشد ندیم نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولین تھرور ارشد ندیم ٹریننگ کیلئے گراؤنڈ میں لوٹ آئے اورپنجاب سٹیڈیم میں ہلکی پھلکی ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ جیولین تھرور ارشد ندیم نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز سے قبل خود کو مکمل فٹ کرنے کا ٹارگٹ بنا لیا ہے ، اسلامک سالیڈیریٹی گیمز 7 سے 21 نومبر تک سعودی عرب میں شیڈول ہیں۔ ارشد ندیم نے کہا کہ انجری میں بہتری آئی ہے ۔
