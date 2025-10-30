صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ڈے رینکنگ،روہت پہلے نمبر پر آنیوالے عمر رسیدہ بیٹر

  • کھیلوں کی دنیا
دبئی (سپورٹس ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے ، ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔بھارت کے روہت شرما آئی سی سی ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ۔

روہت ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنیوالے عمر رسیدہ بیٹر بن گئے ۔ افغانستان کے ابراہیم زادران کی دوسری پوزیشن برقرار ہے ،بابر اعظم کی چوتھی پوزیشن برقرار ہے ۔ٹاپ ٹین بولرز میں پاکستان کا کوئی بولر شامل نہیں ہے ، بھارت کے ابھیشک شرما کی ٹی ٹونٹی بیٹرز کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار ہے ۔پاکستان کے صاحبزادہ فرحان ایک درجہ بہتری کے بعد 11ویں نمبر پر آگئے ۔ بولرز کی رینکنگ میں پاکستا ن کے ابرار احمد ایک درجہ تنزلی کے بعد 8ویں اور شاہین آفریدی تنزلی کے بعد 16ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ ٹی ٹونٹی آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں پاکستان کے صائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ پاکستان کے محمد نواز 8 درجہ لمبی چھلانگ کے بعد چھٹی پوزیشن پر آگئے ہیں۔ ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے سعود شکیل ایک درجہ بہتری کے بعد 12 ویں نمبر پر آگئے ہیں ۔ بولرز کی رینکنگ میں پاکستان کے نعمان علی تنزلی کے بعد تیسری پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔

 

