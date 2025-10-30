صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
علی ترین کیطرح سپر لیگ کو بدنام نہیں کرسکتا:سلمان نصیر

کراچی (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا کہ وہ علی ترین کی طرح پی ایس ایل کو بدنام نہیں کرسکتا، ان سے جو بات ہوگی بند کمرے میں ہوگی ۔فیملی میں معاملات خراب ہوں تو بند کمرے میں ہی معاملات طے ہوتے ہیں۔نیشنل سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران سلمان نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل کی موجودہ 6 فرنچائزز کی ازسرِ نو قیمت کا تعین مکمل ہونے کے قریب ہے ، جس کے بعد موجودہ ٹیم مالکان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نئی قیمت کے مطابق اپنی ملکیت برقرار رکھیں یا دستبردار ہوجائیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد آڈیٹرز اس ہفتے حتمی ویلیوایشن رپورٹ جمع کرائیں گے ۔

