صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ بی ایل کی پی ایس ایل کی ٹائٹل سپانسرشپ برقرار

  • کھیلوں کی دنیا
ایچ بی ایل کی پی ایس ایل کی ٹائٹل سپانسرشپ برقرار

کراچی(سپورٹس ڈیسک) پاکستان سپر لیگ اور حبیب بینک نے ایک بڑی شراکت داری کے نئے مرحلے کا اعلان کیا ہے ، جس کے تحت آئندہ دو ایڈیشنز بھی ایچ بی ایل پی ایس ایل 11اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 کہلائینگے ۔اس معاہدے کے مطابق ایچ بی ایل نے آزاد ماہر کے طے کردہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق اپنی سپانسرشپ برقرار رکھنے کا حق استعمال کیا ہے ۔یہ معاہدہ ایچ بی ایل اور پی ایس ایل کے درمیان ایک دہائی سے جاری مضبوط تعلق کی توثیق کرتا ہے ۔

پاکستان سپر لیگ اور حبیب بینک نے ایک بڑی شراکت داری کے نئے مرحلے کا اعلان کیا ہے ، جس کے تحت آئندہ دو ایڈیشنز بھی ایچ بی ایل پی ایس ایل 11اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 کہلائینگے ۔اس معاہدے کے مطابق ایچ بی ایل نے آزاد ماہر کے طے کردہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق اپنی سپانسرشپ برقرار رکھنے کا حق استعمال کیا ہے ۔یہ معاہدہ ایچ بی ایل اور پی ایس ایل کے درمیان ایک دہائی سے جاری مضبوط تعلق کی توثیق کرتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کہیں ڈکیتی، کہیں چوری، شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان

شہری اغوا، 46 لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار

سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار

غازی آباد : کمسن گھریلو ملازمہ پر مبینہ طور پر تشدد

چوہنگ : ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر، خاتون جاں بحق

اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3 بھکاریوں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak