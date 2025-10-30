ایچ بی ایل کی پی ایس ایل کی ٹائٹل سپانسرشپ برقرار
کراچی(سپورٹس ڈیسک) پاکستان سپر لیگ اور حبیب بینک نے ایک بڑی شراکت داری کے نئے مرحلے کا اعلان کیا ہے ، جس کے تحت آئندہ دو ایڈیشنز بھی ایچ بی ایل پی ایس ایل 11اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 کہلائینگے ۔اس معاہدے کے مطابق ایچ بی ایل نے آزاد ماہر کے طے کردہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق اپنی سپانسرشپ برقرار رکھنے کا حق استعمال کیا ہے ۔یہ معاہدہ ایچ بی ایل اور پی ایس ایل کے درمیان ایک دہائی سے جاری مضبوط تعلق کی توثیق کرتا ہے ۔
