پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل کھیلاجائیگا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین 3ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریزکادوسرا میچ کل قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلاجائے گا۔راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو55رنزسے شکست دیکرسیریزمیں1-0کی برتری حاصل کرلی ہے ۔
