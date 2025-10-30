صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل کھیلاجائیگا

پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل کھیلاجائیگا

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین 3ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریزکادوسرا میچ کل قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلاجائے گا۔راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو55رنزسے شکست دیکرسیریزمیں1-0کی برتری حاصل کرلی ہے ۔

پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین 3ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریزکادوسرا میچ کل قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلاجائے گا۔راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو55رنزسے شکست دیکرسیریزمیں1-0کی برتری حاصل کرلی ہے ۔ 

 

اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
چونکا دینے والی خبر
نو آباد غذائیں … (3)
تجدید وتجدُّد …(3)
