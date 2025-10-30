اسلام آباد میں نو تعمیر شدہ پیڈل اور منی ٹینس کورٹ کا افتتاح
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے پاکستان ٹینس فیڈریشن ٹینس کمپلیکس ، اسلام آباد میں نو تعمیر شدہ پیڈل اور منی ٹینس کورٹ کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اعصام الحق قریشی بھی موجودتھے ۔اس موقع پر رانا مشہود احمد خان نے پی ٹی ایف اور اس کی قیادت کی کاوشوں کی تعریف کی ۔
