جونیئرہاکی ورلڈکپ میں پاکستان کی جگہ اومان کی شمولیت

جونیئرہاکی ورلڈکپ میں پاکستان کی جگہ اومان کی شمولیت

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان جونیئر ہاکی ورلڈکپ 2025 سے دستبردار ہوگیا جس کی انٹر نیشنل ہاکی فیڈریشن نے تصدیق کر دی،جونیئر ورلڈکپ میں پاکستان کی جگہ عمان کو شامل کرلیا گیا۔ انٹر نیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق عمان نے جونیئرایشیا ء کپ 2024 میں پاکستان کے بعد بہترین پوزیشن حاصل کی تھی، جونیئر ورلڈکپ 28 نومبر سے 10 دسمبر تک بھارت میں شیڈول ہے ۔

