  • کھیلوں کی دنیا
جیمز اینڈرسن کو سر کے خطاب سے نواز دیا گیا

لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے سابق فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن کو کرکٹ میں انگلینڈ کے لیے قابلِ قدر خدمات انجام دینے پر سر کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ ان کو یہ خطاب ونڈسر محل میں ایک تقریب میں شہزادی این نے عطا کیا۔ 43 سالہ جیمز انڈرسن نے اپنے 21 سالہ کیریئر میں 188 ٹیسٹ، 191 ایک روزہ اور 19 ٹی ٹونٹی میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی اور بالترتیب 704، 269 اور 18 وکٹیں حاصل کیں۔

