پی سی بی کا سیزن26۔2025 ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹس کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) نے سیزن 26 ۔ 2025 کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹس کا اعلان کردیا۔۔۔
۔157 ڈومیسٹک کرکٹرز کو کنٹریکٹس دئیے گئے ہیں۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق ڈومیسٹک کنٹریکٹس کی مدت اگست 2025 سے جولائی 2026 تک ہے ۔کنٹریکٹس کی تعداد کو 131 سے بڑھا کر 157 کر دیا گیا، کنٹریکٹس میں تین کی بجائے چار کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔کیٹیگری ایک میں 30، دو میں 55، تین میں 51 اور چار میں 21 کھلاڑی شامل ہیں۔ پچھلے سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔