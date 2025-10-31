ایشین یوتھ گیمز،مینز والی بال فائنل میں پاکستان کو شکست
ایران نے فائنل میں 3-0 سے ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا،پاکستان کا سلور میڈل
منامہ (سپورٹس ڈیسک)ایرن نے پاکستان کو تیسرے ایشین یوتھ گیمز کے مینز والی بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں 0-3 سے شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کرلیا ،پاکستان کو سلور میڈل پر اکتفا کرنا پڑا۔ بحرین میں جاری گیمز کے والی بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں ایران کی مضبوط ٹیم نے پاکستان کو 0-3 سے قابو کرلیا، ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی قومی ٹیم ایران کے خلاف اچھا کھیل پیش کرنے کے باجود ناکام رہی۔ ایران نے پہلا سیٹ 21-25 سے جیتنے کے بعد دوسرے سیٹ میں سخت جدوجہد کے بعد 23-25 سے کامیابی پائی اور تیسرا سیٹ بھی اسی سکورسے جیت کرٹائیٹل پر قبضہ جمالیا، سیمی فائنل میں پاکستان نے انڈونیشیا کو1-3 اور ایران نے تھائی لینڈ کو0-3 سے شکست دی تھی۔ پاکستان نے قبل ازیں کبڈی میں برانز میڈل جیتا تھا، ایک سلور اور ایک برانز میڈل کے ساتھ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر آخری 35ویں پوزیشن سے چھلانگ لگا کر 29 ویں نمبر پرآ گیا۔