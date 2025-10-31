تنقید انتظامیہ پر کی گئی، لیگ پر نہیں:ملتان سلطانز
علی ترین کا مقصد سادہ ہے کہ مضبوط پی ایس ایل بنائیں، پی سی بی کو جواب
ملتان (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ فرنچائز ملتان سلطانز نے پی سی بی کو دئیے گئے جواب میں کہا کہ علی ترین کی جانب سے تنقید پی ایس ایل انتظامیہ پر کی گئی تھی، لیگ پر نہیں۔پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز نے نئے ٹائٹل سپانسر پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارک باد دی اور ملکر کام کرنے کے عزم کا اظہار کردیا۔اپنے اعلامیے میں ملتان سلطانز نے کہا کہ پی ایس ایل نے ایک مرتبہ پھر بڑا ٹائٹل سپانسر حاصل کیا ہے جس پر پی ایس ایل مینجمنٹ مبارک باد کی مستحق ہے ۔ملتان سلطانز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ انتظامیہ کے اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں کہ معاملات بورڈ رومز میں ہی حل ہوتے ہیں۔ تنقید پی ایس ایل انتظامیہ پر کی گئی ہے لیگ پر نہیں۔ ملتان سلطانز نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ پی ایس ایل ایک قومی اثاثہ ہے اور اس سے ہمارا عزم قطعی طور پر واضح ہے جب کہ علی ترین کا مقصد سادہ ہے کہ مضبوط پی ایس ایل بنائیں۔مزید کہا گیا کہ ہم نے ایک بہتر پیشہ ورانہ ڈھانچہ بنانے کے لیے حل پیش کردئیے ہیں جس میں شفافیت ہو، باہمی تعاون ہو ۔