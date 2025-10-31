صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنقید انتظامیہ پر کی گئی، لیگ پر نہیں:ملتان سلطانز

  • کھیلوں کی دنیا
تنقید انتظامیہ پر کی گئی، لیگ پر نہیں:ملتان سلطانز

علی ترین کا مقصد سادہ ہے کہ مضبوط پی ایس ایل بنائیں، پی سی بی کو جواب

ملتان (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ فرنچائز ملتان سلطانز نے پی سی بی کو دئیے گئے جواب میں کہا کہ علی ترین کی جانب سے تنقید پی ایس ایل انتظامیہ پر کی گئی تھی، لیگ پر نہیں۔پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز نے نئے ٹائٹل سپانسر پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارک باد دی اور ملکر کام کرنے کے عزم کا اظہار کردیا۔اپنے اعلامیے میں ملتان سلطانز نے کہا کہ پی ایس ایل نے ایک مرتبہ پھر بڑا ٹائٹل سپانسر حاصل کیا ہے جس پر پی ایس ایل مینجمنٹ مبارک باد کی مستحق ہے ۔ملتان سلطانز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ انتظامیہ کے اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں کہ معاملات بورڈ رومز میں ہی حل ہوتے ہیں۔ تنقید پی ایس ایل انتظامیہ پر کی گئی ہے لیگ پر نہیں۔ ملتان سلطانز نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ پی ایس ایل ایک قومی اثاثہ ہے اور اس سے ہمارا عزم قطعی طور پر واضح ہے جب کہ علی ترین کا مقصد سادہ ہے کہ مضبوط پی ایس ایل بنائیں۔مزید کہا گیا کہ ہم نے ایک بہتر پیشہ ورانہ ڈھانچہ بنانے کے لیے حل پیش کردئیے ہیں جس میں شفافیت ہو، باہمی تعاون ہو ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak